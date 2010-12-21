Русская община требует создать мемориал на месте самозахвата

Заместитель председателя организации "Русская община Крыма" Олег РОДИВИЛОВ призывает власти региона создать мемориал памяти жертв фашистов в Симферопольском районе полуострова, где в годы Великой Отечественной войны располагался концлагерь, в котором, по разным данным, погибли от 8 до 11 тысяч человек.

«Крымская власть должна проявить политическую волю и решить проблему мемориализации крупнейшего в Крыму фашистского концлагеря времён Великой Отечественной войны», - было заявлено на пресс-конференции, которая проводилась при участии председателя постоянной комиссии крымского парламента по нормотворческой деятельности и правовым вопросам Людмилы ЛУБИНОЙ, сообщила пресс-служба Русской общины Крыма.

Говоря о проблемах создания мемориала на месте концлагеря совхоза «Красный», ЛУБИНА отметила, что земля, где располагалась нацистская «фабрика смерти» передана Мирновскому поселковому совету, и уже давно поделена, а фактически на ней стоят самозахваты.

«Сарайчик» одного из самозахватов стоит даже вблизи «плахи» - места, где убивали узников концлагеря. К сожалению, милиция вот уже не один год отказывается выполнять решения судов по сносу самозахватов. А это значит, что на это нет политической воли», - сказала она.

Экс-депутат РОДИВИЛОВ - один из авторов проекта постановления Верховного совета Крыма о создании мемориала - выразил надежду на то, что новый состав крымского парламента поддержит этот проект.