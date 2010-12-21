Катамаранщика из Крыма не пускают через Суэцкий канал
15:29, 21 декабря 2010Крым
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МИД обещает вернуть скитальца домой
Министерство иностранных дел решает вопрос о возвращении домой гражданина Украины, который на катамаране доплыл из Керчи (Крым) до территории Египта, сообщил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства страны Александр ДИКУСАРОВ на брифинге во вторник.
С 15 ноября украинец находится в пятнадцати милях от порта Саид на собственной лодке типа “катамаран” из-за невозможности получить разрешение на проход через Суэцкий канал.
ДИКУСАРОВ сообщил, что в порт Саид направят сотрудника посольства Украины в Египте, который примет меры для получения разрешений страны пребывания для выхода украинца на берег и поможет решить вопрос возращвения на Родину.
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