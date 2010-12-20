Севастополь планирует закатать в асфальт до 15 млн. грн. в 2011

Власти Севастополя намерены в следующем году направить 12-15 млн. грн. на комплексный ремонт дорог, сообщил глава севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ, открывая после реконструкции движение по улице Степаненко в центре города.

По словам САРАТОВА, в частности, на капитальный ремонт дорог планируется выделить 7 млн. грн.

Кроме того, 2 млн. грн. предусмотрены на покупку новой техники для дорожно-эксплуатационного управления горсовета.

Первые в очереди на реконструкцию - улица Кожанова и площадь Ушакова.

Директор дорожно-эксплуатационного управления Александр ГАЛКИН отметил, что если все запланированные средства будут выделены, то сотрудники коммунального предприятия смогут привести в порядок не только основные магистральные трассы, но и внутридворовые дороги.