"Укравтодор" открыл движение по дороге вокруг Симферополя

«Укравтодор» открыл движение на первой очереди объездной дороги вокруг Симферополя, сообщила его пресс-служба госслужбы автодорог.

Открыто движение на 7,3 км дороги первой категории в западном направлении от дороги Симферополь-Евпатория до дороги Симферополь-Николаевка.

На втором этапе - от автодороги Симферополь - Николаевка до автодороги Симферополь - Севастополь - выполнено ТЭО и ведется проектирование. При условии выделения финансирования в 2011-2012 годах планируется ввести в эксплуатацию после реконструкции и строительства 8,1 км дороги первой категории.

Третий этап предусматривает строительство дороги в южном направлении - от дороги Симферополь - Севастополь до дороги Симферополь - Ялта. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

По окончании строительства Симферополь получит кольцевую автодорогу, которая обеспечит кратчайший путь пассажиров на все направления курортных регионов Крыма.