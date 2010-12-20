Депутат на "Бумере" задавил пешехода в Крыму (видео)

Депутат Верховного совета Крыма Михаил СМОЛЯНОВ на автомобиле BMW X5 сбил насмерть пешехода в Сакском районе полуострова в воскресенье вечером, сообщил представитель ГАИ, пожелавший остаться неизвестным.

Пресс-служба крымской милиции ранее сообщила об аварии на дороге Симферополь-Евпатория, не назвав фамилию и имя парламентария.

«По словам водителя, все произошло мгновенно. При разъезде со встречным автомобилем, внезапно в свете фар он увидел человека в темной одежде. В результате столкновения пешеход получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью», - говорится в пресс-релизе милиции.

По предварительным данным, 54-летний водитель-депутат, житель Симферополя, и 25-летний пешеход-сварщик, житель сакского села Орехово, были трезвыми.

Милиция проводит проверку по факту аварии.

BMW находится на штрафплощадке.

На сайте крымского парламента во вкладке «депутатский корпус» указывается, что CМОЛЯНОВ - член Партии регионов, входит во фракцию «Регионы Крыма», является президентом группы компаний «Автодель».

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