Шефа МВД просят расследовать избиение крымского журналиста

Киевский независимый медиа-профсоюз требует от министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА расследовать избиение журналиста газеты “Заря Тарханкута” Сергея АНТИПЕНКО.

“Этот случай очень напоминает аналогичный инцидент в Москве, когда прутьями избили нашего коллегу Олега КАШИНА. Это не просто стечение обстоятельств. Киев берет негативный пример с Москвы, ведь в последнее время у нас выросло количество журналистов, по отношению к которым ведут себя грубо. Негативный пример в этом подают работники охраны Президента и премьер-министра, которые могут безосновательно повалить журналиста на землю или отобрать фотокамеру и очистить ее содержимое”, - отмечает профсоюз.

Медиа-профсоюз готов оказать правовую помощь пострадавшим журналистам.

Коллектив региональной газеты "Заря Тарханкута" заявил, что трое неизвестных избили прутьями корреспондента - депутата Черноморского поселкового совета Крыма от Партии регионов Сергея АНТИПЕНКО в поселке Черноморское 1 декабря.

По данным издания, АНТИПЕНКО выступал на страницах газеты "против бюджетных махинаций и земельного дерибана, развязанных поселковым головой" и его окружением.

Первый номер общественно-политической газеты вышел в июне 2010 года.