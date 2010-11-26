Крым договорился о сотрудничестве с регионами Болгарии и Филиппин

Крым заключил соглашения о сотрудничестве с крупнейшей в Болгарии Бургасской областью и провинциией Себу, которая является одним из наиболее развитых регионов Республики Филиппины.

Подписание документов состоялось в пятницу в Ялте, в рамках первого Черноморского экономического форума, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Со стороны Крыма соглашение подписал первый заместитель председателя крымского правительства Павел БУРЛАКОВ, со стороны Бургасской области - глава областной администрации Константин ГРЕБЕНАРОВ, со стороны провинции Себу - губернатор Гвендолин Ф.ГАРСИЯ.

Документы предусматривают развитие торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

В соглашении о сотрудничестве с Бургасской областью есть, в частности, пункты о содействии созданию совместных предприятий, сотрудничестве в сфере здравоохранения, обмене коммерческими предложениями, совместной научной и природоохранной работе.

Соглашение о сотрудничестве с провинцией Себу содержит пункты о содействии заключению прямых контрактов между предприятиями двух регионов, обмене результатами научных и экономических исследований, организации совместного выпуска лекарств и экологически чистых продуктов питания.