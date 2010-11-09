Буксир спас терпящий бедствие в Черном море сейнер

Спасательное судно «Центавр» государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (Симферополь) взяло на буксир и доставило в порт Черноморск сейнер «Эллада», который терпел бедствие у западных берегов Крыма, сообщила пресс-служба компании.

Судно из Мариуполя с экипажем из 7 человек было в Черном море на путине.

Во время шестибалльного шторма и сильного ветра у «Эллады» вышел из строя двигатель. «Свое положение судно удерживало двумя якорями, однако в любой момент под натиском шторма оно могло сорваться в неуправляемый дрейф», - сказано в пресс-релизе.

Информация о терпящем бедствие в 44 милях северо-западнее мыса Тарханкут сейнере поступила в «Черноморнефтегаз» вечером 8 ноября.

«Центавр» взял «Элладу» на буксир в ночь на 9 ноября. К полудню спасательная операция завершилась.