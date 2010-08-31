Изменения к закону не повлияют на результаты выборов в Севастополе

Заместитель председателя севастопольского горсовета Петр КУДРЯШОВ считает, что внесенные 30 августа изменения в закон о местных выборах существенным образом не повлияет на результаты выборов в Севастополе и на сложившуюся конфигурацию политических сил в местных органах власти города.

«Они (изменения) действительно более демократичны. Касаемо, в первую очередь, именно местных советов, то, что разрешено политическим партиям, зарегистрировавшимся меньше чем за год до начала выборов, участвовать в выборах» - сказал зампредседателя горсовета в интервью журналистам.

«Безусловно, мелкие политические партии, или новые, если они по серьезному, так сказать, двигают, выражают какие-то интересы населения, они получат определенные голоса. Более того, самое главное изменение, которое было принято, - введение 50% мажоритарной системы - оно уже дает право практически всем другим активно участвовать в выборах», - добавил КУДРЯШОВ.