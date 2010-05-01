30 тысяч человек вышли на демонстрацию в Симферополе

Первомайская демонстрация собрала в центре Симферополя до тридцати тысяч человек - участников и зрителей, передает УНИАН со ссылкой на данные начальника милиции общественной безопасности Крыма Николая ФЕДОРЯНА.

Горожане пришли отметить праздник весны и труда с цветами и воздушными шарами.

Шествие по главному симферопольскому проспекту открыли активисты Коммунистической партии. Они несли флаги советских республик, партийные знамена и транспаранты «Защитим свое право на русский язык!», «Требуем лишить Бандеру и Шухевича звания героев Украины!», «Неофашизм не пройдет!».

Сторонники Партии регионов участвовали в демонстрации под знаменами своей политсилы. Колонна «регионалов» была самой многочисленной.

Представители общественно-политического движения «Русское единство» скандировали «Россия!».

В первомайской демонстрации также приняли участие активисты партий «Союз левых сил» и «Союз», «Блока Куницына», Народной партии, ряда общественных организаций, ветераны, «афганцы», студенты, юные спортсмены.

Замыкали шествие молодые люди с плакатами с абсурдными лозунгами, среди которых были: «К сожалению, эта фраза не прошла цензуру», «Абыр абырвалг», «Активируй уголь», «Зато у меня красивые глаза», «Забери у меня плакат».

Празднование Первомая продолжается в парках и скверах Симферополя.