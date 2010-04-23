Медведев и Янукович внесли на ратификацию в парламенты РФ и Украины соглашение по ЧФ
Оппозиция не сможет помешать, заявил украинский президент...
Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ внес на ратификацию в Государственную думу соглашение между РФ и Украиной о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму на 25 лет после 2017 года.
Информация о документе размещена в базе данных Госдумы в пятницу.
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес соглашение на ратификацию в Верховную Раду.
Проект закона о ратификации договора зарегистрирован в украинском парламенте в пятницу.
Украинская оппозиция не сможет помешать ратификации договора, заявил ЯНУКОВИЧ.
«Уверен, что ратификация будет сделана», - сказал он на брифинге.
21 апреля МЕДВЕДЕВ и ЯНУКОВИЧ подписали соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму до 2042 года с правом последующей пролонгации еще на 5 лет. Украина в обмен на это добилась сокращения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.
Спикер Государственной думы России Борис ГРЫЗЛОВ заявил, что Госдума и Верховная Рада 27 апреля могут синхронно ратифицировать договор.