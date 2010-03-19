«Почему я выбираю этот ВУЗ?» - выставка-ярмарка с таким названием пройдет в Симферополе 25-26 марта. Представители ведущих высших учебных заведений расскажут об условиях поступления и обучения в вузах, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Цель выставки-ярмарки - организация эффективного профессионального консультирования, направленного в помощь абитуриенту, так как осознанный выбор профессии влияет на дальнейшую жизнь, определяет успешность самореализации, социализации, карьерного и профессионального роста», - говорится в релизе.

Запланированы круглый стол «Особенности инновационного развития учебных заведений» и мастер-классы «Инновационные технологии в системе общего среднего образования».

Ярмарка «Почему я выбираю этот ВУЗ?» будет проходить в крымском центре детского и юношеского творчества (проспект Кирова, 53).