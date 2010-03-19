Мэров предлагают поменять в день Октябрьской революции

Депутат из фракции Партии регионов Валерий КОНОВАЛЮК предлагает провести местные выборы 7 ноября 2010 года.

Проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году (7 ноября 2010 года)”, зарегистрирован в пятницу в ВР.

Пока на сайте парламента нет полного текста проекта постановления и сопроводительных документов к нему.

16 февраля Верховная Рада Украины признала утратившим силу постановление о назначении очередных местных выборов на 30 мая 2010 года. Депутаты заявили, что бюджет страны не принят - на выборы нет денег.