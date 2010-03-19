Спикер отказывается от охраны
Ключевое слово - "роскошь"
|Владимир Константинов. Фото УНИАН
"Мне не нужна ни государственная, ни частная охрана. Не вижу в этом никакой необходимости. Кроме того, использование специального подразделения охраны, которое финансируется из государственного бюджета, - это, на мой взгляд, сегодня непозволительная роскошь", - сказал спикер.
По словам ГОРЕВОЙ, КОНСТАНТИНОВ обратился с заявлением к руководству управления госохраны сразу после избрания руководителем парламента.
17 марта Верховная Рада Крыма приняла отставку членов Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с постов спикера и премьера, избрав вместо них "регионалов" Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ.
6 марта КОНСТАНТИНОВ назначен исполняющим обязанности лидера крымской организации ПР. До 5 марта он возглавлял строительную корпорацию "Укрросбуд".