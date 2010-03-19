Лепешки пекли в бывшем коровнике

Нелегальное производство тандырных лепешек в бывшем коровнике, которое организовал частный предприниматель, обнаружили сотрудники налоговой милиции в Симферопольском районе Крыма, соообщила пресс-служба ведомства.

"Изготовление было поставлено на широкую ногу - производство располагалось в перестроенном помещении бывшего коровника, трудились девять неоформленных рабочих", - говорится в релизе.

По предварительным подсчетам, за сутки они могли выпекаться до двух тысяч лепешек. Оптом их продавали по цене до двух гривен за штуку.

За работу пекари получали зарплату «в конвертах» - около полутора тысяч гривен каждый.

Материалы дела налоговая направит в суд.