Лепешки пекли в бывшем коровнике
17:13, 19 марта 2010Крым
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За сутки готовили до двух тысяч штук
Нелегальное производство тандырных лепешек в бывшем коровнике, которое организовал частный предприниматель, обнаружили сотрудники налоговой милиции в Симферопольском районе Крыма, соообщила пресс-служба ведомства.
"Изготовление было поставлено на широкую ногу - производство располагалось в перестроенном помещении бывшего коровника, трудились девять неоформленных рабочих", - говорится в релизе.
По предварительным подсчетам, за сутки они могли выпекаться до двух тысяч лепешек. Оптом их продавали по цене до двух гривен за штуку.
За работу пекари получали зарплату «в конвертах» - около полутора тысяч гривен каждый.
Материалы дела налоговая направит в суд.
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