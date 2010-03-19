Премьер не уверен в эффективности доставшегося ему правительства

Новый премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ не может оценить качественный состав Совета министров автономии, поскольку пока не знает многих его работников, а обновление правительства было политическим решением парламентской коалиции.

17 марта Верховная Рада Крыма приняла отставку членов Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с постов спикера и премьера, избрав вместо них «регионалов» Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ.

19 марта парламент назначил новых министров туризма, труда, аграрной политики, транспорта, промышленной политики, председателей республиканских комитетов по водохозяйственному строительству, по делам религий, вице-премьеров - при этом число заместителей председателя Совмина возросло с шести до девяти. Увеличение количества вице-премьеров инициировал не премьер, а коалиция в ВР автономии.

«К сожалению, на этом этапе я очень многих людей, которые назначены или которые остались (от предыдущего руководителя правительства) в исполнительной власти, в Совмине, не знаю. Я должен с ними поработать, пообщаться», - сказал ДЖАРТЫ журналистам после заседания парламента.

Он намерен оценивать подчиненных по профессиональным качествам, а не по степени влиятельности или национальности.

На вопрос, что ожидает чиновников, которые не оправдают доверия, премьер ответил: «Будут искать себе (новую) работу».

«Если человек профессионал - нет вопросов, если нет - я первый буду инициировать его увольнение», - сказал ДЖАРТЫ.

«Мы встретимся с вами через две недели. Поверьте, будет другой разговор, поменьше будет улыбок у моих так называемых заместителей», - заявил премьер журналистам.