Парламент изменил президиум

Крымский парламент изменил состав своего президиума.

Представители фракции «Блока Юлии Тимошенко» лишились двух должностей, как они сами говорят, «по политическим мотивам». БЮТ находится в оппозиции к коалиции в парламенте.

На должность первого вице-спикера вернулся лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ. Он написал заявление и был уволен в октябре 2009 года, после чего до середины марта 2010-го первым заместителем руководителя парламента работал член Партии регионов Григорий ИОФФЕ. ИОФФЕ - соратник ушедшего в отставку спикера-регионала Анатолия ГРИЦЕНКО - написал заявление об уходе с вице-спикерской должности, которое парламент удовлетворил 17 марта.

Тем временем, сегодня ИОФФЕ вернулся в кресло руководителя мандатной комиссии крымского парламента, которое он занимал до октября 2009-го.

Депутат из фракции «Солидарность» Ефим ФИКС, руководивший мандатной комиссией с октября 2009-го, занял должность председателя комиссии по культуре и спорту, с которой уволен бютовец Юрий МОГАРИЧЕВ.

Председателем комиссии по науке и образованию избрана депутат из фракции «Солидарность» Галина ГРЖИБОВСКАЯ, вместо уволенной с этой должности депутата-«регионала» Валентины ТУМАНОВОЙ.

Парламентарий из фракции «Союз» Светлана САВЧЕНКО вернулась в кресло главы парламентской комиссии по соцвопросам и здравоохранению, которого она лишилась в октябре 2009-го. С должности уволена член фракции БЮТ Татьяна ЗВЕРЕВА.

Представитель фракции «Союз» Владимир КЛЫЧНИКОВ возглавил комиссию по аграрным и земельным вопросам, с должности уволен член фракции «Курултай-Рух» Абмажит СУЛЕЙМАНОВ. СУЛЕЙМАНОВ назначен главой новой комиссии - по вопросам социального развития села.

Депутат-член ПР, бывший первый вице-премьер правительства автономии Николай КОЛИСНИЧЕНКО возглавил комиссию по местному самоуправлению вместо уволенного с должности однопартийца Павла ИЕНО.

«Регионал»-парламентарий Петр ЗАПОРОЖЕЦ будет руководить комиссией по правовым вопросам и чрезвычайным ситуациям, с должности уволена представительница фракции Блока Витренко «Народная оппозиция» Людмила ЛУБИНА. Она возглавила новосозданную комиссию - по вопросам противодействия коррупции.

Остальные члены президиума сохранили свои должности.

Изменения в президиуме парламента ранее произошли в октябре 2009 года. Были уволены оппоненты ГРИЦЕНКО, добивавшиеся его отставки, при этом соратники тогдашнего спикера и представители БЮТа получили должности в президиуме.

17 марта Верховная Рада Крыма приняла отставку членов Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с постов спикера и премьера, избрав вместо них «регионалов» Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил ГРИЦЕНКО председателем Херсонской областной государственной администрации.