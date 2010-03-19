Министерство разделили на три

Парламент Крыма реорганизовал министерство промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса автономии в министерство промполитики, минтраспорта и связи и минтпоплива и энергетики.

«Это моя инициатива, а не удовлетворение «хотелок» всех политических сил (в парламенте). Я считаю, пока нет такого специалиста, который может объединять в министерстве три таких разных направления. Мне бы хотелось выстроить направления, которые соответствовали бы (министерствам) в Кабмине Украины, чтобы коммуникации были эффективны», - сказал журналистам премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ.

За изменения в структуре правительства проголосовали 78 депутатов из 91, присутствовавшего в зале заседаний в пятницу.

ДЖАРТЫ заявил, что предлагал экс-главе правительства автономии Виктору ПЛАКИДЕ, который ранее работал в энергетической сфере, возглавить крымское минтопэнерго. «Предложил оставить за ним и должность, и заработную плату, и транспорт, чтобы человек чувствовал себя комфортно… Была договоренность до вчерашнего вечера. По моей информации, вроде бы, сегодня он отказался, мне ничего не сказал об этом. Едет в Херсон», - отметил премьер.

ПЛАКИДА является соратником Анатолия ГРИЦЕНКО, экс-спикера крымского парламента, которого президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил председателем Херсонской областной государственной администрации.

Парламент в пятницу назначил руководителем минтранса Крыма Николая ЧЕРЕВКОВА, минпромполитики - Николая КИРИЛЬЧУКА.

ЧЕРЕВКОВ ранее руководил министерством промышленности, транспорта, связи и ТЭК Крыма.

КИРИЛЬЧУК с сентября 2007 года работал директором симферопольского общества с ограниченной ответственностью. Раньше его жизнь была связана с Молдовой, в городе Бельск трудился в фирмах, в начале 2000-х годов возглавлял уездный совет депутатов.

17 марта Верховная Рада Крыма приняла отставку членов Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с постов спикера и премьера, избрав вместо них «регионалов» Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ.