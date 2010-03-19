Вице-премьеров теперь девять

Парламент Крыма изменил структуру Совета министров автономии, назначив одного первого заместителя и восемь замов вместо трех первых вице-премьеров и трех заместителей.

За изменения в структуре правительства проголосовали 78 депутатов из 91, присутствовавшего в зале заседаний, за кадровую ротацию - 79 из 91. Всего в парламенте автономии 100 депутатов.

Премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ, назначенный на должность два дня назад, заявил, что решение об увеличении числа заместителей с шести до девяти принял не он, а коалиция в парламенте. «Каждый (руководитель фракции в парламенте) считает, что должен иметь, как минимум, одного вице-премьера», - сказал глава правительства журналистам.

ДЖАРТЫ заявил, что ему для эффективной работы хватило бы и пяти вице-премьеров. «Мне столько (девять) заместителей не нужны… Мне сложно сказать, чем будут заниматься мои заместители по направлениям. Через месяц мы увидим либо эффективность, либо неэффективность существующей команды», - сказал премьер.

Должность первого вице-премьера Крыма досталась уроженцу Донецка, депутату Верховной Рады Украины из фракции Партии регионов Павлу БУРЛАКОВУ, до назначения возглавлявшему подкомитет ВР по вопросам местных бюджетов.

Вице-премьерами назначены Георгий ПСАРЕВ, Екатерина ЮРЧЕНКО, Андрей КОЗЕНКО, Эдуард ГРИВКОВСКИЙ, Азиз АБДУЛЛАЕВ и Татьяна УМРИХИНА.

Вице-премьерские посты сохранили Виталий СТАДНИК и Юрий КОРНИЛОВ.

УМРИХИНА, АБДУЛЛАЕВ и ГРИВКОВСКИЙ не новички в правительстве. УМРИХИНА и АБДУЛЛАЕВ в последнее время работали первыми зампредседателя, ГРИВКОВСКИЙ был первым вице-премьером с июня 2006 по январь 2010 года.

17 марта Верховная Рада Крыма приняла отставку членов Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с постов спикера и премьера, избрав вместо них «регионалов» Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ.