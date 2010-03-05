Москаль не возвращается в Крым

Депутат Верховной Рады Украины Геннадий МОСКАЛЬ не вернется на должность заместителя министра внутренних дел - начальника крымского управления МВД, а останется работать в парламенте.

«Указ ЯНУКОВИЧА - простая юридическая формальность», - сказал МОСКАЛЬ, комментируя появление документа, который отменяет указ Виктора ЮЩЕНКО, останавливающий распоряжение правительства о его назначении на должность в МВД.

«Конституционный Суд открыл производство, но позже Кабинет министров сам освободил меня от должности заместителя министра по моему заявлению. То есть предмета судебного спора больше нет. Зачем загружать Конституционный Суд капризами ЮЩЕНКО? Что он будет рассматривать? Пустой указ ЮЩЕНКО? Следовательно, закономерно, что ЯНУКОВИЧ его отменил. Теперь КСУ сможет закрыть производство. То есть у меня, как и раньше, нет другой должности, кроме должности народного депутата Украины», - заявил МОСКАЛЬ.

По его словам, указ ЯНУКОВИЧА свидетельствует о том, что в администрации президента проводится ревизия старых документов. «Я так понял, пришла ЛУКАШ (первый заместитель председателя АП - представитель президента в КСУ), и она делает ревизию всей той бессмыслицы, которую наделал господин ЮЩЕНКО. Те указы, которые потеряли актуальность, отменяются... В моем случае все сделано юридически грамотно, безукоризненно», - добавил депутат, чей комментарий размещен на сайте «Народной Самообороны».

***19 августа 2009 года Кабинет министров назначил МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел Украины - начальником милиции Крыма. МОСКАЛЬ совмещал работу в милиции с работой в Верховной Раде Украины (фракция «Наша Украина - Народная самооборона»).

Партия регионов обвиняла МОСКАЛЯ в нарушении законодательства. МОСКАЛЬ утверждал, что в силовом ведомстве работает на общественных началах и зарплату не получает.

Тогдашний президент Виктор ЮЩЕНКО указом от 1 февраля 2010 года остановил действие распоряжения Кабмина о назначении МОСКАЛЯ. При этом речь идет о документе правительства от 16 декабря 2009 года. Президент также обратился в Конституционный Суд с просьбой проверить конституционность распоряжения правительства.

3 февраля МВД возложило временное исполнение обязанностей начальника крымской милиции на Евгения БИДАШКО, который занимает должность первого заместителя руководителя главка МВД в автономии - начальника Управления по борьбе с организованной преступностью.

1 марта Кабинет министров принял решение об освобождении МОСКАЛЯ от должности.

5 марта ЯНУКОВИЧ отменил указ ЮЩЕНКО.