Камни повредили газопровод на ЮБК

11:38, 30 января 2010
Крым
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Два крупных камня упали с высоты около 20 метров в южнобережном поселке Гурзуф в Крыму и повредили тупиковый газопровод высокого давления, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Обрушение камней объемом один кубометр каждый произошло на улице Строителей в пятницу. Валуны деформировали опору. Вытекания газа не произошло.

Газовики отключили подачу голубого топлива на поврежденном участке.

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