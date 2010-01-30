Камни повредили газопровод на ЮБК

Два крупных камня упали с высоты около 20 метров в южнобережном поселке Гурзуф в Крыму и повредили тупиковый газопровод высокого давления, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Обрушение камней объемом один кубометр каждый произошло на улице Строителей в пятницу. Валуны деформировали опору. Вытекания газа не произошло.

Газовики отключили подачу голубого топлива на поврежденном участке.