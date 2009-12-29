Коллекция зоопарка в Ялте пополнилась тигром и обезьяной

В ялтинском зоопарке «Сказка» - новые питомцы: гамадрил и тигр.

В семье обезьян в преддверии нового года родился детеныш. «Мы не знаем: мальчик или девочка. Мама крепко прижимает его к себе. Мы его не отсаживаем», - сказал директор зоопарка Олег ЗУБКОВ.

В зверинец приехала маленькая тигрица по кличка Сильва - смесь белого тигра с амурским. У нее голубые глаза. «Мы произвели обмен и получили тигренка, чтобы с символом следующего года могли бы сфотографироваться посетители зоопарка», - сказал ЗУБКОВ.

Зверинец «Сказка» создан в 1995 году. Это первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в нем содержится более 900 животных и птиц. Многие из них - редких видов.

2010 год по восточному календарю - Год белого тигра.