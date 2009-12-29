Налоговая изъяла солнечные батареи в Алуште
10:38, 29 декабря 2009Крым
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У бизнесмена не было документов
Котлы, водные радиаторы и солнечные батареи - всего 21 штука - изъяли сотрудники налоговой милиции в Алуште у частного предпринимателя без документов, сообщила пресс-служба ведомства.
"Предприниматель не смог предоставить налоговикам необходимые документы на свой вид деятельности", - говорится в пресс-релизе.
Сотрудники налоговой составили протокол, изъяв отопительную технику на сумму более 100 тысяч гривен.
Материалы дела направят в суд.
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