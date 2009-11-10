Яценюк: нужно модернизировать авиацию, ракетные войска и флот

В украинской армии, прежде всего, нужно модернизировать военную авиацию, ракетные войска и военно-морские силы, считает кандидат на пост Президента, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК.

“Это то, что немедленно должно быть просто создано заново”, - сказал ЯЦЕНЮК во вторник на пресс-конференции в Севастополе, добавив, что сухопутные войска пока модернизировать не надо.

В случае своего избрания главой государства ЯЦЕНЮК гарантирует выполнение программы по создания корабля типа “корвет”. “У нас нет другого выхода. В Севастополе должны стоять украинские корабли с украинскими флагами”, - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, откуда государство может взять средства на сильные вооруженные силы, кандидат ответил: “Дело не только в ресурсах, но и в самой системе, системе управления армией, что мы хотим сделать”.