Мясо убило крымчанина
09:44, 13 октября 2009Крым
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Ужинал пьяный
43-летний мужчина погиб в результате попадания в верхние дыхательные пути мяса, которое он в состоянии алкогольного опьянения ел на ужин у себя дома в Феодосии (Крым).
Как сообщила пресс-служба крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, несчастный случай произошел вечером 12 октября.
«Прибывший врач «скорой помощи» констатировал смерть», - отметили спасатели.
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