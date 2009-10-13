Мясо убило крымчанина

43-летний мужчина погиб в результате попадания в верхние дыхательные пути мяса, которое он в состоянии алкогольного опьянения ел на ужин у себя дома в Феодосии (Крым).

Как сообщила пресс-служба крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, несчастный случай произошел вечером 12 октября.

«Прибывший врач «скорой помощи» констатировал смерть», - отметили спасатели.