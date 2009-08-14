Ющенко поздравил крымскую семью с рождением четырех детей
18:56, 14 августа 2009Крым
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил поздравительную телеграмму Наталии и Александру БИЛЫК (Сакский район Крыма), у которых родилась четверня.
Об этом сообщила Главная служба информационной политики Секретариата главы державы.
«Вместе с вами радуюсь этому прекрасному событию, - говорится в поздравлении ЮЩЕНКО. - Желаю, чтобы сыночки и доченька росли счастливыми, сильными, здоровыми и умными на радость вам и вашей семье, на радость нашей Украине».
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