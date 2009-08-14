Ющенко поздравил крымскую семью с рождением четырех детей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил поздравительную телеграмму Наталии и Александру БИЛЫК (Сакский район Крыма), у которых родилась четверня.

Об этом сообщила Главная служба информационной политики Секретариата главы державы.

«Вместе с вами радуюсь этому прекрасному событию, - говорится в поздравлении ЮЩЕНКО. - Желаю, чтобы сыночки и доченька росли счастливыми, сильными, здоровыми и умными на радость вам и вашей семье, на радость нашей Украине».