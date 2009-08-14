Крымская гостелерадиокомпания отмечает полувековой юбилей

Полувековой юбилей отмечает Государственная телерадиокомпания «Крым».

14-15 августа в Симферополе проходят праздничные мероприятия, посвященные 50-летию начала телевизионного вещания в Крыму и создания крымского государственного телевидения.

В частности, 15 августа на площади имени Ленина состоится гала-концерт.

ГТРК «Крым» создана в 1959 году. До 1992 года называлась Крымским комитетом телевидения и радиовещания.

Первая пробная телепередача вышла в эфир 25 января 1959 года продолжительностью около часа. С мая 1959 года осуществляется регулярное телевизионное вещание на крымском полуострове.

Сегодня ГТРК «Крым» вещает на семи языках: русском, украинском, крымскотатарском, армянском, болгарском, греческом и немецком.