На дорогах Украины орудуют незаконные патрули казаков

Государственная автомобильная инспекция предупреждает иностранцев о незаконной деятельности так называемые "экологических патрулей казаков" на дорогах Украины.

Как говорится в обращении Департамента Госавтоинспекции МВД, в некоторых регионах Украины пытаются незаконно работать “экологические патрули казаков”, представители которых не являются сотрудниками органов внутренних дел.

“Остановка по их требованию не является обязательной. Представители таких формирований не имеют права осуществлять экологический контроль транспортных средств на автодорогах, составлять административные протоколы, взимать штрафы, в том числе на месте”, - констатируют в Госавтоинспекции.

В ГАИ отмечают, что так называемое “патрулирование” осуществляется на частных автомобилях, в форменной одежде, приближенной по внешним признакам к одежде работников Госавтоинспекции, в том числе с капитанскими или майорскими погонами, генеральскими лампасами и шевроном красного цвета.

”Также сообщаем, что работники Госавтоинспекции МВД Украины не занимаются реализацией так называемых “экологических талонов”, которые пытаются продавать водителям патрули казаков”, - отмечается в обращении ГАИ.

В то же время, в Госавтоинспекции напоминают, что иностранный водитель, въезжающий на территорию Украины, должен иметь при себе национальное или международное удостоверение водителя соответствующей категории, которая отвечает требованиям Конвенции о дорожном движении, документ о регистрации транспортного средства и полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страховой сертификат “Зеленая карта”).

Работники ГАИ, контролирующие соблюдение Правил дорожного движения, должны быть на службе в форменной одежде, иметь нагрудный знак установленного образца. Патрулирование должно проводиться на служебных автомобилях с соответствующей надписью и номерными знаками на синем фоне.