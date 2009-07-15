Раде предложили вместе с ОБСЕ следить за Черноморским флотом

Украинская народная партия предлагает парламенту вместе с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе создать международный наблюдательный совет для фиксации нарушений законов Украины военнослужащими Черноморского флота Российской Федерации.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении парламента к ОБСЕ. Его внесли народные депутаты от Украинской народной партии Иван ЗАЕЦ, Ярослав ДЖОДЖИК и Андрей ДАВЫДЕНКО, сообщили в пресс-службе УНП.

По их мнению, «реализация постановления будет способствовать политической стабильности, поскольку незаконные действия российских военных в Украине могут спровоцировать силовые акции и привести к ненужному обострению ситуации в Причерноморском регионе в целом».

ЗАЕЦ заявил, что «представители ЧФ РФ систематически нарушают украинские законы и подписанные международные договоры по ЧФ в течение всего времени пребывания в Украине». В частности, по его словам, «российские военные отказываются выполнять решения украинских судов, оказывают силовое сопротивление судебным исполнителям, бесконтрольно перемещают по суверенной территории Украины российских военнослужащих, технику, боеприпасы».

«Последней каплей терпения стала перевозка 8 июля ЧФ РФ крылатых ракет без согласования с компетентными органами Украины в нарушение всех международных соглашений и украинского законодательства. Этому нужно решительно положить конец», - сказал первый заместитель председателя УНП.

10 июля Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с перевозкой военнослужащими ЧФ крылатых ракет через густонаселенный район Севастополя.

13 июля министерства иностранных дел и обороны России пообещали разъяснить действия моряков-черноморцев.