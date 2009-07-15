С вас сдирают деньги за вход на коммунальный пляж? Жалуйтесь!

Министерство курортов и туризма Крыма открыло «горячую линию» по вопросам нарушений прав крымчан на свободный доступ к пляжам и зонам отдыха.

Телефоны «горячей линии»: (8-0652) 544-668; 544-633; 544-606.

Как сообщил пресс-центр Верховной Рады Крыма, созданная по инициативе крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО рабочая группа правительства автономии провела накануне первый рейд по проверке обоснованности взимания платы за посещение мест массового отдыха, пляжей, территорий природно-заповедного и лесного фонда и выявила ряд нарушений.

Так, на одном из евпаторийских пляжей, который находится в аренде у частной фирмы, работник у входа утверждал, что берет с посетителей деньги только за дополнительные услуги, но никак не за проход к морю, однако, по информации курортников, все они за вход на этот пляж заплатили по 10 гривен.

В симферопольском пгт Николаевка сотрудники МЧС демонтировали три ограждения, которые находились возле баз отдыха «Южный», «Светозар», «Рассвет», и две трубы возле базы отдыха «Крым».

«Задача перед рабочей группой поставлена однозначная – все шлагбаумы срезать в металлолом, а всех жуликов, которые сегодня собирают себе в карман на этих пляжах неизвестно за что деньги – привлечь к ответственности», – сказал ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что коммунальные пляжи в Крыму должны быть бесплатными. «Операция «Доступный пляж» будет продолжать до тех пор, пока мы не наведем порядок на всех коммунальных пляжах и не ликвидируем все шлагбаумы. И не только на пляжных территориях, но и возле объектов природно-заповедного и историко-культурного значения», – добавил крымский спикер.

По закону плату на пляжах можно брать за дополнительные удобства: прокат топчана, зонтика и так далее. Зная об этом, предприниматели пишут на чеках – «услуги пляжа», хотя фактически деньги берутся за те удобства, которые в любом случае должны быть (ногомойка, туалет, медпункт и т.п.). За другие услуги отдыхающим приходится платить отдельно.

Совмин еще весной рекомендовал властям крымских регионов обеспечить бесплатный доступ жителей и гостей полуострова на коммунальные пляжи.

10 июля крымское правительство обязало всех министров, председателей республиканских комитетов, органы местного самоуправления отменить приказы и другие регламентные акты, которые ограничивают свободный доступ отдыхающих в места массового отдыха, на коммунальные пляжи, на территории и объекты природно-заповедного фонда автономии.