Янукович и Тимошенко по-прежнему лидируют в президентской гонке

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО по-прежнему лидируют в президентской гонке.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра политических и экономических исследований «Киев – 21 век», презентованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по данным опроса, В.ЯНУКОВИЧ набирает 20,5% голосов поддержки избирателей, Ю.ТИМОШЕНКО – 17,2%, народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК – 4,8%, лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО – 2,5%, Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН – 1,8%, действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО – 1,6%, лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК – 1,4%.

Все другие кандидаты набирают менее 1% голосов респондентов.

При этом в случае выхода во второй тур выборов В.ЯНУКОВИЧА и Ю.ТИМОШЕНКО лидер БЮТ набирает 31,5%, а лидер Партии регионов – 29,7%.

Опрос был проведен 8-10 июля. Опрошены 2250 жителей всех регионов Украины. Погрешность выборки составляет 2,2%.