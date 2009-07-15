В Севастополе прекратили полуденные пушечные выстрелы

Черноморский флот Российской Федерации временно приостановил производство полуденного пушечного выстрела на Константиновском равелине, восстановленный после шестилетнего перерыва 14 июня, в день 226-летия Севастополя.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации, власти стали получать обращения граждан по поводу того, что уже несколько дней не слышно полуденного выстрела.

Первый заместитель председателя горгосадминистрации Владимир КАЗАРИН обратился за разъяснениями к командованию ЧФ РФ. Причина приостановления производства полуденного выстрела состоит не в технических неполадках, а в организационных моментах, пояснили моряки.

«Нам пояснили, что раньше для производства полуденного выстрела было достаточно приказа командующего флотом, а теперь этот вопрос необходимо согласовывать с Главкомом ВМФ РФ. Также командование флота сейчас прорабатывает схему списания орудийных снарядов. Уверен, этот сбой кратковременный. Моряки-черноморцы не меньше нашего заинтересованы в продолжении традиции полуденного выстрела», - отметил В.КАЗАРИН, который является одним из инициаторов возобновления 190-летней традиции производства полуденного выстрела.

В Севастополе полуденный выстрел производился до начала 20-х годов прошлого столетия, но потом эту традицию посчитали буржуазным предрассудком и отменили.

Производство полуденного выстрела было возрождено в 1982 году, в канун 200-летия Севастополя.

В 2003 году традиция перестала соблюдаться, якобы по причине отсутствия холостых снарядов для пушки.