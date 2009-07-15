Смерч повредил кровли домов в крымском селе

Штормовое предупреждение вновь объявлено в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

«На протяжении суток 15 июля местами на территории Крымской автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - отметили спасатели.

Накануне сильный ветер и смерчи частично повредили кровли нескольких домов, пункты электросвязи, линии электропередач на территории села Межводное в Черноморском районе на западе Крыма. Погибших и травмированных нет. По данным МЧС, повреждения линий электросвязи и электропередач уже устранены.

Как сообщал УНИАН, 12 июля от непогоды в Крыму пострадали села Джанкойского района, а в конце июня ливень и град нанесли значительный ущерб посевам нескольких районов автономии.