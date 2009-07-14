Украина настаивает на скорейшем разграничении Керченского пролива

Украина настаивает на необходимости продолжения переговоров с Российской Федерацией о разграничении Керченского пролива.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины.

В МИДе заявляют, что в последнее время официальные представители России начали отказываться от проведения переговоров с Украиной о разграничении пролива государственной границей.

По убеждению украинских дипломатов, такая позиция РФ не отвечает ни договоренностям, достигнутым в рамках переговорного процесса по разграничению Азовского и Черного морей и Керченского пролива, ни обязательствам российской стороны, взятым на себя по договору 2003 года об украинско-российской госгранице.

В МИД Украины напоминают, что, в соответствии со статьей 5 договора, Украина и Россия обязались урегулировать вопросы, которые относятся к „смежным морским пространствам”, в частности, и в Керченском проливе, „соглашением в соответствии с нормами международного права”. Подготовкой такого соглашения страны занимались на протяжении 13 лет.

“Отказ делегации Российской Федерации от переговоров по разграничению Керченского пролива не отвечает ни действующим двусторонним договоренностям, ни международному праву”, - отмечают во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Украинская сторона заявляет о недопустимости нарушения договора о госгранице и настаивает на продолжении переговоров для скорейшего решения вопроса в интересах обоих государств.