Россия не ставит цель покинуть базу ЧФ в Севастополе – Генштаб
18:20, 14 июля 2009Крым
0 0
Но Новороссийск подготовят
Россия не ставит перед собой цель покинуть базу Черноморского флота в Севастополе, но предусмотрит в Новороссийске строительство объектов для ЧФ, сообщил журналистам начальник Генштаба ВС РФ Николай Макаров.
"Мы не ставим такую цель перед собой - покинуть Севастополь. Мы хотим, в первую очередь, обустроить все соединения и части Новороссийской военной базы... Однако, безусловно, события могут развиваться по различным направлениям. Мы предусматриваем строительство объектов Черноморского флота и в новороссийском районе", - сказал Макаров.
Договор с Украиной об использовании базы в Севастополе действует до 2017 года
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter