Горсовет Севастополя в очередной раз отказал администрации

Севастопольский городской совет в очередной раз отказался повышать тарифы на квартплату.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем пленарном заседании сессии горсовет отказал городской государственной администрации, которая просила депутатов повысить тарифа на квартплату до 75% себестоимости услуг.

Выступая на сессии, заместитель председателя горадминистрации Мирослав САГАЙДАК отметил, что в 2009 году себестоимость жилищных услуг, оказываемых ремонтно-эксплуатационными предприятиями, составит около 59 млн. грн., в то время как доходы едва могут достичь 33 млн. грн.

Он также напомнил о требовании Кабинета министров Украины, согласно которому тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны покрывать не менее 75% расходов.

Объясняя решение депутатов, председатель горсовета Валерий САРАТОВ сказал, что «любое повышение тарифов не дает ничего».

По его словам, горадминистрация не предоставляет горсовету каких-либо серьезных доводов в пользу повышения коммунальных тарифов.

«Надо пересматривать бюджет - давайте пересматривать, надо увеличивать дотацию коммунальным предприятиям - дайте будем увеличивать, но нюанс состоит в том, что просто так сейчас перекладывать это на плечи севастопольцев… для пенсионеров, и людей, имеющих маленькую зарплату, это очень болезненный вопрос», - подчеркнул В.САРАТОВ, добавив, что поэтому горсовет не дал согласия на изменение тарифов.

Как сообщал УНИАН, Севастопольская городская государственная администрация на протяжении последнего года неоднократно вносила в горсовет предложения по пересмотру коммунальных тарифов, которые в городе, как утверждают в руководстве исполнительной власти, являются одними из самых низких в Украине.