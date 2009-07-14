Керчи и Одессе предлагают предоставить спецстатус

Лидер крымских коммунистов, народный депутат Украины (фракция Компартии) Леонид ГРАЧ предлагает законодательно установить специальный статус для городов-героев Керчь и Одесса.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

Как сообщили в пресс-службе нардепа, ГРАЧ выступил с такой инициативой, учитывая исторические, национально-культурные, социально-экономические и другие особенности Керчи и Одессы и для «увековечения памяти героических событий в Великой Отечественной войне».

Сегодня в Украине четыре города-героя. «Город Киев имеет специальный статус. Законопроект о специальном статусе города Севастополя внесен в Верховную Раду Украины. Города-герои Одесса и Керчь на данное время имеют только награды», – отмечается в пояснительной записке к проекту решения.

Депутат-коммунист считает, что принятие закона о статусе Керчи и Одессы будет способствовать активизации хозяйственно-торговой и культурной деятельности этих городов-героев.

ГРАЧ отмечает, что реализация положений законопроекта не требует дополнительных финансовых расходов из Государственного бюджета.