130 стихийных точек торговли прикрыли в Симферополе

Незаконная торговля на более, чем 130-ти торговых точках Симферополя прекращена в результате июньских рейдов, сообщило сегодня городское управление торговли и сферы услуг.

Больше всего торговых точек «прикрыто» в ходе рейда на улице Тренева и площади Куйбышева. Пресечена работа 60 точек.

На территории у Центрального рынка приостановлена торговля более 20-ти точек, в районе рынка «Залесский» - 30-ти.

Работа межведомственной комиссии, в состав которой входят специалисты городской санэпидстанции, ветеринарной службы, управления торговли и сферы услуг, налоговики, милиционеры и работники МЧС, продолжается.