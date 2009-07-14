Граждане России, Украины и Беларуси пострадали в аварии в Крыму

Десять граждан России, пять жителей Республики Беларусь и пять украинцев пострадали в лобовом столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса сегодня в Крыму.

Из 20-ти пострадавших в ДТП трое отказались от госпитализации, они находятся на амбулаторном лечении, сообщил корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре помощник начальника Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии Владимир ИВАНОВ.

Все пострадавшие россияне из города Брянск. «В основном, медики констатируют у них ушибы и ссадины», – отметили в МЧС. Среди пострадавших пятеро детей. Самому младшему травмированному всего 6 лет.

Среди пяти жителей Белоруссии трое проживают в Витебске и двое в Могилеве.

Двое погибших в аварии – это граждане Украины, жители Крыма, отметил ИВАНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 7-ми утра в районе крымского села Донское ВАЗ-2101, водитель которого решил пойти на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус.

Водитель легковушки погиб на месте аварии, один из пассажиров машины скончался в больнице.

В ДТП пострадали 20 человек: два пассажира ВАЗа и восемнадцать пассажиров маршрутки.