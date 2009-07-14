Крупная авария в Крыму: есть жертвы (фото)

Два человека погибли и двадцать травмированы в результате лобового столкновения легкового автомобиля и маршрутки сегодня утром в Крыму.

Авария произошла в районе симферопольского села Донское около 7-ми утра.

Как сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Крыма, ВАЗ-2101, водитель которого решил пойти на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Мерседес».

«Столкновение оказалось неизбежным. Вследствие удара с легковушкой микроавтобус сделал кувырок и встал на колеса», отметили в ГАИ.

На месте ЧП работали 10 бригад «скорой помощи».

Водитель легковушки погиб на месте ДТП. Три пассажира машины получили травмы различной степени тяжести, один из них скончался в больнице.

В микроавтобусе находились 18 пассажиров и водитель. Пострадали пассажиры: десять граждан России (в том числе пятеро детей), пять жителей Беларуси и пять украинцев.

Из двадцати пострадавших трое отказались от госпитализации, они находятся на амбулаторном лечении, сообщил УНИАН в телефонном разговоре помощник начальника Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии Владимир ИВАНОВ.

Все пострадавшие россияне – жители Брянска. «В основном, медики констатируют у них ушибы и ссадины», – отметили в МЧС. Самому младшему травмированному всего 6 лет.

Среди пяти жителей Белоруссии трое проживают в Витебске и двое в Могилеве.

Двое погибших в аварии – это граждане Украины, жители Крыма. Люди ехали из Белогорского района на работу в Симферополь, отметил ИВАНОВ.