Крупная авария в Крыму: есть жертвы (фото)
Пострадали 10 россиян, 5 украинцев и 5 белорусов... Среди травмированных – дети... Погибли два гражданина Украины...
Два человека погибли и двадцать травмированы в результате лобового столкновения легкового автомобиля и маршрутки сегодня утром в Крыму.
Авария произошла в районе симферопольского села Донское около 7-ми утра.
Как сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Крыма, ВАЗ-2101, водитель которого решил пойти на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Мерседес».
«Столкновение оказалось неизбежным. Вследствие удара с легковушкой микроавтобус сделал кувырок и встал на колеса», отметили в ГАИ.
На месте ЧП работали 10 бригад «скорой помощи».
Водитель легковушки погиб на месте ДТП. Три пассажира машины получили травмы различной степени тяжести, один из них скончался в больнице.
В микроавтобусе находились 18 пассажиров и водитель. Пострадали пассажиры: десять граждан России (в том числе пятеро детей), пять жителей Беларуси и пять украинцев.
Из двадцати пострадавших трое отказались от госпитализации, они находятся на амбулаторном лечении, сообщил УНИАН в телефонном разговоре помощник начальника Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии Владимир ИВАНОВ.
Все пострадавшие россияне – жители Брянска. «В основном, медики констатируют у них ушибы и ссадины», – отметили в МЧС. Самому младшему травмированному всего 6 лет.
Среди пяти жителей Белоруссии трое проживают в Витебске и двое в Могилеве.
Двое погибших в аварии – это граждане Украины, жители Крыма. Люди ехали из Белогорского района на работу в Симферополь, отметил ИВАНОВ.