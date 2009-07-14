В Крыму дети из 53-х стран попробуют изменить мир к лучшему

VIII Международный детский фестиваль "Изменим мир к лучшему!" откроется в воскресенье, 19 июля, в детском центре "Артек" (Большая Ялта, Крым).

Дети из 53-х стран выразят гражданскую позицию в вопросах сохранения мира, детской дипломатии.

В программе фестиваля - игры, конкурсы, соревнования, ярмарки национальных культур, хобби-клубы, заседания дискуссионных клубов, тренинги, бутылочная почта мира.

31 июля - в День Мира - состоится ключевое событие фестиваля: учредительное заседание Всемирной детской лиги наций (ее штаб-квартира находится в "Артеке"). Вечер завершит Праздник дружбы, сотрудничества, единения детей всех континентов.

"Фестиваль - это новый шаг к единству мира и необходимости его сохранения силами тех, кому жить в будущем, это школа детской дипломатии, это реальная модель уникального поликультурного пространства с равными правами для всех его участников", - отмечают в пресс-службе "Артека".

Мероприятие организовано Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Всеукраинским благотворительным Фондом надежды и добра и "Артеком".