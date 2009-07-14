Мэры призывают или им год добавить, или у депутатов – забрать

Ассоциация городов Украины и общин просит парламент поддержать внесение изменений в Конституцию в части унификации сроков полномочий представительского органа Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей (законопроект № 4177).

Об этом говорится в обращении Ассоциации к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, а также главам всех парламентских фракций, принятом от имени всех органов местного самоуправления.

В частности, в тексте обращения, переданном УНИАН, отмечается, что проблема, вызванная разницей в сроках полномочий местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, может появиться уже после проведения очередных местных выборов в 2010 году, поскольку срок полномочий избранных на этих выборах сельских, поселковых, городских председателей будет составлять четыре года, а срок полномочий депутатов местных советов – пять лет.

Такое различие в сроках полномочий местных советов и председателей территориальных общин не согласуется с логикой закона “О местном самоуправлении в Украине” и может привести к разбалансированию работы всех органов местного самоуправления, подчеркивается в обращении.

Кроме того, отмечают его авторы, проведение выборов депутатов местных советов не одновременно с выборами сельских, поселковых, городских председателей приведет к двойному увеличению расходов из государственного бюджета.

В то же время, убеждены в АГУ, соответствующие изменения в Конституцию обеспечат непрерывность процесса самоуправления и будут способствовать эффективной работе органов местного самоуправления, которые будут избираться на очередных местных выборах.