Более 180 боеприпасов времен войны нашли в Черном море

183 оставшихся со времен Второй мировой войны боеприпаса обнаружили водолазы во время обследования дна одной из бухт в Черном море в Гагаринском районе Севастополя.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Севастополе, найдены 119 разнокалиберных артиллерийских снарядов, 36 минометных мин, 23 подрывника и 5 пороховых зарядов.

Пиротехники уничтожат взрывоопасные предметы на спецполигоне.