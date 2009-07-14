Более 180 боеприпасов времен войны нашли в Черном море
12:41, 14 июля 2009Крым
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Уничтожат на спецполигоне
183 оставшихся со времен Второй мировой войны боеприпаса обнаружили водолазы во время обследования дна одной из бухт в Черном море в Гагаринском районе Севастополя.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Севастополе, найдены 119 разнокалиберных артиллерийских снарядов, 36 минометных мин, 23 подрывника и 5 пороховых зарядов.
Пиротехники уничтожат взрывоопасные предметы на спецполигоне.
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