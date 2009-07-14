7 нефтетрейдеров заподозрили в сговоре на рынке бензина в Крыму

Семь компаний заподозрили в согласованных антиконкурентных действиях на рынке бензина в Крыму.

Как выяснило крымское отделение Антимонопольного комитета Украины, в мае-июне на региональном рынке розничной торговли горючего в Симферополе и Феодосии наблюдался рост цен. В частности, бензин марки А-95 подорожал на 17%. При этом оптовые цены колебались в пределах 4-5%. «Такое изменение розничных цен происходило одновременно», - отмечается в сообщении комитета.

В этой связи крымские антимонопольщики возбудили дело по признакам согласованных действий со стороны компаний «Атан-Крым», ТЭС, «ТЭС-авто», «УТН-Восток», «Лукойл-Украина», «Современник» и «Континиум-Галичина».

Расследование по делу продолжается.