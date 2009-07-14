Дело налетчиков ушло в суд

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении трех членов преступной группы, специализировавшейся на ограблениях.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, в которое вошло «восемь эпизодов ограблений, совершенных в ноябре 2008-го – январе 2009-го годов в Симферополе, Запорожье и Днепропетровске».

«Объектами налетчиков стали отделения "Ощадбанка" и "Укрпочты" и даже аптечный пункт. Кроме того, за обвиняемыми числится ограбление почтальона», – сообщила пресс-служба прокуратуры. При этом «улов» составил всего 90 тысяч гривен.

Обвиняемым – трем ранее несудимым и нигде не работающим молодым людям – инкриминировано совершение грабежа (статья 187 Уголовного кодекса Украины). Парни содержатся под стражей.