В Ялте заложили звезду Пуговкина

Памятный знак «Звезда Михаила Пуговкина» и первый крымский ретро-кинофестиваль «Виват, комедия!», посвященный памяти народного артиста СССР, почетного гражданина Крыма, открыли сегодня вечером в Ялте.

Плиту в форме звезды заложили на площади у концертного зала «Юбилейный».

На открытие фестиваля приехали российские актеры и родственники Пуговкина.

В рамках ретро-киносмотра состоится премьера фильма о жизни и судьбе Пуговкина, а в здравницях полуострова, как ожидается, покажут киноленты с его участием. Актер сыграл в 101 фильме, из них 33 снимались в Крыму.

Ранее председатель правления Союза кинематографистов Крыма Ольга ПРУДНИКОВА-ЮШКОВА сообщила УНИАН, идея фестиваля «Виват, комедия!» принадлежит Пуговкину и его супруга Ирине.

Летом 2007 года, когда артист в последний раз был в Крыму, он предложил включить в целебные факторы южнобережных крымских курортов «смехотерапию» и ежегодно проводить крымский ретро-кинофестиваль «Виват, комедия!». «Предложение было высказано, но оно, к сожалению, «провисло», его услышали многие, но организовать не взялись. В прошлом году Михаил Иванович не приезжал в Крым, он болел. После его смерти супруга Пуговкина, будучи в Крыму, пришла к нам и предложила провести фестиваль в память об актере», - отметила ПРУДНИКОВА-ЮШКОВА.

Пуговкин умер на 86-м году жизни в Москве 25 июля 2008 года.