Доступностью крымских пляжей и заповедников займется спецгруппа

При Совете министров Крыма создана рабочая группа для проверки обоснованности принятых решений по установлению платы за посещение пляжей и объектов природно-заповедного и лесного фонда.

Как сообщили в пресс-службе правительства автономии, группу возглавил первый вице-премьер Крыма Эдуард ГРИВКОВСКИЙ.

«Необоснованно принятые решения по ограничению доступа к рекреационным объектам должны быть отменены», - заявили в Совмине.

Исполкомам сельских, поселковых, городских советов, районным государственным администрациям в Крыму поручено представить в Совмин перечни коммунальных пляжей, туристических маршрутов и стоянок, мест массового отдыха, территорий и объектов природно-заповедного и лесного фонда, используемых для посещения отдыхающими, в том числе на бесплатной основе. «Они обязаны не допускать установления шлагбаумов и других сооружений, запрещающих и ограничивающих доступ к объектам», - отмечается в сообщении.

Эти же органы просят обеспечить бесплатный и беспрепятственный доступ гостей и жителей Крыма на коммунальные пляжи. «Они (чиновники) обязаны при заключении договоров аренды пляжных территорий предусматривать взимание платы только за дополнительные услуги по прокату пляжного оборудования», - отметили в правительстве автономии.

Республиканскому комитету по охране окружающей природной среды поручено до 15 июля подготовить обращение в Министерство охраны окружающей природной среды Украины по вопросу отмены платы за посещение парков-памятников садово-паркового искусства и других объектов природно-заповедного фонда.

Правительство Крыма просит милицию и прокуратуру «принимать меры реагирования по фактам неправомерного установления платы за посещение мест массового отдыха, пляжей, территорий и объектов природно-заповедного и лесного фонда».

Кроме того, Совмин предложил крымским налоговикам обеспечить контроль «за полнотой уплаты налогов, сборов и других платежей субъектами хозяйственной деятельности, взимающими плату за пользование объектами природно-заповедного и лесного фонда».

Согласно законодательству, плату на пляжах можно брать за дополнительные удобства: прокат топчана, зонтика и т.д. Предприниматели пишут на чеках «услуги пляжа», а фактически деньги взымают за удобства, которые в любом случае должны быть (ногомойка, медпункт и т.п.). За другие услуги – прокат лежака или зонта – отдыхающие платят отдельно.

Крымчане при предъявлении по месту прописки паспорта или его ксерокопии могут бесплатно пройти на пляжи, кроме тех, которые принадлежат санаторно-курортным учреждениям.