Студенты вычищают улицы Ялты

100 студентов из вузов Луганской области прибыли в Ялту для наведения санитарного порядка на улицах города в период курортного сезона.

Как сообщила пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна АГАРКОВА, это вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

«Прибыли они со своими медработниками и поварами, размещены в двух школах», – отметила Т.АГАРКОВА.

Студенты уже выполняют работы на набережной, в центре Ялты и на «радиальных» улицах.

По словам Т.АГАРКОВОЙ, они будут трудиться до 28 августа.

Из городского бюджета на проживание и обеспечение студентов зарплатой выделено более 400 тысяч гривен.

«Городские власти постарались создать им нормальные условия. Студенты будут получать «на руки» 1200-1300 гривень зарплаты», – сообщила пресс-секретарь мэра.