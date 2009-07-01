Проблемы крымских татар обсудят в Брюсселе

Проблемы крымских татар обсудят 2 июля на круглом столе «Крым – дорога вперед» в Брюсселе.

Организатором мероприятия выступил Европейский политический центр – известный научный институт по вопросам проблематики ЕС в странах Европы.

«Проведения мероприятия в формате «круглого стола» предоставит возможность обсуждения крымскотатарской проблемы в самом широком контексте, что позволит впоследствии выделить наиболее приоритетные из них для внимания специализированных структур ЕС», – отметили в пресс-службе Меджлиса крымскотатарского народа.

В заседании планируется участие руководителя Политического департамента Генерального секретариата Совета министров ЕС Хельги Шмидт, президента Всемирного конгресса крымских татар Рефата Чубарова, представителя Украины при ЕС Андрея Веселовского, экспертов и исследователей ряда комиссий Евросоюза.

Еще на стадии подготовки к «круглому столу» Чубаров направил его организаторам предложение обсудить вопросы непосредственного вовлечения стран-членов ЕС к разработке и реализации специальных программ международной помощи в решении правовых, социально-экономических и гуманитарных вопросов, связанных с возвращением, обустройством и восстановлением прав крымских татар.