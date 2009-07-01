9 мини-гостиниц описали в Крыму

Имущество девяти мини-гостиниц, работавших с нарушениями, описали сотрудники налоговой милиции Крыма с начала проведения операции «Курорт-2009».

В рамках операции проведены 13 проверок соблюдения налогового законодательства в сфере гостиничного бизнеса.

В частности, на днях налоговики описали имущество трехэтажных гостиниц на 15 номеров и 26 номеров в Ялте и селе Героевское соответственно. Они работали без необходимых документов, отметила пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

Документы будут переданы в суд для принятия решения.

Операция «Курорт-2009» стартовала в июне.