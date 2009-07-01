9 мини-гостиниц описали в Крыму
10:29, 01 июля 2009Крым
0 0
Проводится операция «Курорт-2009»
Имущество девяти мини-гостиниц, работавших с нарушениями, описали сотрудники налоговой милиции Крыма с начала проведения операции «Курорт-2009».
В рамках операции проведены 13 проверок соблюдения налогового законодательства в сфере гостиничного бизнеса.
В частности, на днях налоговики описали имущество трехэтажных гостиниц на 15 номеров и 26 номеров в Ялте и селе Героевское соответственно. Они работали без необходимых документов, отметила пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.
Документы будут переданы в суд для принятия решения.
Операция «Курорт-2009» стартовала в июне.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter